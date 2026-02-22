Hindistan-ABŞ ticarət danışıqları tarif artımları səbəbindən təxirə salınıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 16:40
    Hindistan və ABŞ rəsmiləri arasında iki ölkə arasında ticarət sazişinin mətninin yekunlaşdırılması üçün fevralın 23-də Vaşinqtonda keçirilməsi planlaşdırılan üç günlük danışıqlar təxirə salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NDTV hökumətdəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "Hər iki tərəf hesab edir ki, Hindistanın baş danışıqçısı və onun komandasının səfəri son inkişaflar və onların nəticələri qiymətləndirdikdən sonra planlaşdırılmalıdır. Görüş qarşılıqlı məqbul bir tarixə qədər təxirə salınacaq", - deyə o qeyd edib.

    Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp 21 fevralda sosial mediada bütün ölkələrdən idxal olunan mallara tətbiq edilən tarifləri 10%-dən 15%-ə qaldırdığını elan edib. Daha əvvəl ABŞ Hindistan mallarına qarşı qarşılıqlı tariflərin 25%-dən 18%-ə endirildiyini bəyan edib. Vaşinqton həmçinin Hindistanın Rusiya neftini alması səbəbindən tətbiq edilən 25%-lik rüsumların ləğvini də açıqlayıb.

    ABŞ Hindistan ticarət
