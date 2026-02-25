Fərhad Vəliyev: "Qarabağ" səfərdə "Nyukasl"la layiqincə mübarizə apardı"
- 25 fevral, 2026
- 16:22
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Nyukasl"la cavab matçında layiqli mübarizə aparıb.
Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycan millisinin və "Qarabağ"ın sabiq qapıçısı Fərhad Vəliyev deyib.
O, "Nyukasl"ın mərhələni Bakıdakı ilk matçda həll etdiyini qeyd edib:
"Üstünlük "Nyukasl"ın tərəfində idi. Bu cütlük məlum olanda şansları 70-in 30-a nisbətində rəqibin xeyrinə dəyərləndirirdim. Elə də oldu, Bakıdakı ilk oyunda böyükhesablı qələbə qazanaraq növbəti mərhələni təmin etmişdilər. Lakin cavab görüşü daha maraqlı keçdi. "Qarabağ" səfərdə rəqiblə başabaş mübarizə apardı. Sonda məğlub olsa da, layiqincə oyun nümayiş etdirdilər".
Mütəxəssis ilk oyundakı böyük hesabın səbəblərini fərdi səhvlərlə əlaqələndirib:
"Qarabağ" hər matça öz oyununu göstərmək və nəticə qazanmaq üçün çıxır, təzyiq altında oynamır. Bakıdakı qarşılaşmada "Qarabağ" fərdi şəkildə ciddi səhvlərə yol verdi və nəticədə ortaya böyük hesab çıxdı. İngiltərədəki oyuna gəlincə, "Nyukasl"ın tam gücü ilə oynamadığını düşünmürəm. Onlar öz azarkeşləri qarşısında matça ciddi yanaşmışdılar və erkən vurduqları iki qolla üstünlüklərini artırmaq, böyük hesabla qalib gəlmək istəyirdilər".
Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Nyukasl"a (İngiltərə) iki oyunun nəticəsinə (1:6, 2:3) əsasən məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.