Торговые переговоры Индии и США перенесены на фоне повышения пошлин

Трехдневные переговоры индийских и американских официальных лиц по финализации текста торгового соглашения между двумя странами, запланированная на 23 февраля в Вашингтоне, перенесена.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правительственный источник.

"Обе стороны считают, что этот визит индийского главного переговорщика и команды должен быть запланирован после того, как каждая из сторон оценит последние события и их последствия. Встреча будет перенесена на приемлемую для обеих сторон дату", - отмечает он.

Отметим, что 21 февраля президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети, что повышает пошлины на импорт товаров из всех стран с 10 до 15%.

Ранее США объявили о снижении взаимных тарифов на индийские товары с 25% до 18%. Вашингтон также заявил об отмене 25%-ных пошлин, введенных из-за закупки Индией российской нефти.