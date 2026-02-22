Торговые переговоры Индии и США перенесены на фоне повышения пошлин
- 22 февраля, 2026
- 14:52
Трехдневные переговоры индийских и американских официальных лиц по финализации текста торгового соглашения между двумя странами, запланированная на 23 февраля в Вашингтоне, перенесена.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правительственный источник.
"Обе стороны считают, что этот визит индийского главного переговорщика и команды должен быть запланирован после того, как каждая из сторон оценит последние события и их последствия. Встреча будет перенесена на приемлемую для обеих сторон дату", - отмечает он.
Отметим, что 21 февраля президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети, что повышает пошлины на импорт товаров из всех стран с 10 до 15%.
Ранее США объявили о снижении взаимных тарифов на индийские товары с 25% до 18%. Вашингтон также заявил об отмене 25%-ных пошлин, введенных из-за закупки Индией российской нефти.