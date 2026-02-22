Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Торговые переговоры Индии и США перенесены на фоне повышения пошлин

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 14:52
    Торговые переговоры Индии и США перенесены на фоне повышения пошлин

    Трехдневные переговоры индийских и американских официальных лиц по финализации текста торгового соглашения между двумя странами, запланированная на 23 февраля в Вашингтоне, перенесена.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правительственный источник.

    "Обе стороны считают, что этот визит индийского главного переговорщика и команды должен быть запланирован после того, как каждая из сторон оценит последние события и их последствия. Встреча будет перенесена на приемлемую для обеих сторон дату", - отмечает он.

    Отметим, что 21 февраля президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети, что повышает пошлины на импорт товаров из всех стран с 10 до 15%.

    Ранее США объявили о снижении взаимных тарифов на индийские товары с 25% до 18%. Вашингтон также заявил об отмене 25%-ных пошлин, введенных из-за закупки Индией российской нефти.

    США Индия торговые переговоры
