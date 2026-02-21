Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Трамп повысил пошлины на импорт до 15%

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 20:19
    Трамп повысил пошлины на импорт до 15%

    Президент США Дональд Трамп принял решение о повышении пошлин на импорт для всех стран с 10 до 15 %.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

    "На основании тщательного изучения нелепого и чрезвычайно антиамериканского решения по тарифам, вынесенного вчера, после многих месяцев размышлений, Верховным судом США, прошу считать данное заявление официальным уведомлением о том, что я, как президент США, с немедленным вступлением в силу, повышаю 10%-ный мировой тариф для стран до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня в 15%", - говорится в публикации.

    По его словам, в течение ближайших нескольких месяцев Вашингтонская администрация определит и введет новые и юридически допустимые тарифы, которые продолжат "успешный процесс по возвращению Америке величия", не виданного ранее.

    Днем ранее Трамп заявил о подписании указа, предусматривающего введение 10% пошлин на импорт из всех стран.

    Дональд Трамп таможенные пошлины США импорт
