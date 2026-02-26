Казахстан изучает опыт Азербайджана в управлении движением судов

Казахстан хочет воспользоваться опытом Азербайджана в области системы дистанционного опознавания и отслеживания движения судов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство морского и портового дела (ГАМПД) при Министерстве цифрового развития и транспорта, обсуждения на эту тему прошли на встрече в агентстве с делегацией, возглавляемой заместителем председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Казахстана Касымом Тлеповым.

Гости также выразили желание воспользоваться опытом Азербайджана в организации процесса сбора информации по поисково-спасательным операциям, управлению движением судов и обеспечению безопасности мореплавания.

Зампред правления агентства Эльдар Меджидов в ходе встречи отметил, что Транскаспийский международный транспортный маршрут создает возможности для расширения сотрудничества между двумя странами.

Касым Тлепов особо подчеркнул вопросы сотрудничества в рамках Среднего коридора и взаимного интереса в сфере морского транспорта. Он сообщил, что Казахстан занимает важное географическое положение в Центральной Азии, а Азербайджан - на Южном Кавказе, указав на значимую роль стран в развитии Среднего коридора.

На встрече обсуждались вопросы платформы My Cabinet, введенной в эксплуатацию для цифрового управления документами моряков, обеспечения единой информационной системы, укрепления кадрового потенциала в сфере морского транспорта, выполнения обязательств, вытекающих из международных конвенций, государственного регулирования деятельности морских портов, аварий на море и на судах, предотвращения загрязнения моря судами.

В завершение делегация Казахстана ознакомилась с деятельностью Центра управления движением судов ГАМПД.