Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Казахстан изучает опыт Азербайджана в управлении движением судов

    Инфраструктура
    • 26 февраля, 2026
    • 17:59
    Казахстан изучает опыт Азербайджана в управлении движением судов

    Казахстан хочет воспользоваться опытом Азербайджана в области системы дистанционного опознавания и отслеживания движения судов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство морского и портового дела (ГАМПД) при Министерстве цифрового развития и транспорта, обсуждения на эту тему прошли на встрече в агентстве с делегацией, возглавляемой заместителем председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Казахстана Касымом Тлеповым.

    Гости также выразили желание воспользоваться опытом Азербайджана в организации процесса сбора информации по поисково-спасательным операциям, управлению движением судов и обеспечению безопасности мореплавания.

    Зампред правления агентства Эльдар Меджидов в ходе встречи отметил, что Транскаспийский международный транспортный маршрут создает возможности для расширения сотрудничества между двумя странами.

    Касым Тлепов особо подчеркнул вопросы сотрудничества в рамках Среднего коридора и взаимного интереса в сфере морского транспорта. Он сообщил, что Казахстан занимает важное географическое положение в Центральной Азии, а Азербайджан - на Южном Кавказе, указав на значимую роль стран в развитии Среднего коридора.

    На встрече обсуждались вопросы платформы My Cabinet, введенной в эксплуатацию для цифрового управления документами моряков, обеспечения единой информационной системы, укрепления кадрового потенциала в сфере морского транспорта, выполнения обязательств, вытекающих из международных конвенций, государственного регулирования деятельности морских портов, аварий на море и на судах, предотвращения загрязнения моря судами.

    В завершение делегация Казахстана ознакомилась с деятельностью Центра управления движением судов ГАМПД.

    Казахстан изучает опыт Азербайджана в управлении движением судов
    Казахстан изучает опыт Азербайджана в управлении движением судов
    Казахстан изучает опыт Азербайджана в управлении движением судов
    Казахстан изучает опыт Азербайджана в управлении движением судов

    Дистанционное опознавание судов Средний коридор Транскаспийский маршрут Касым Тлепов Эльдар Меджидов Госагентство морского и портового дела
    Фото
    Qazaxıstan Azərbaycanın gəmilərin hərəkətinin idarə olunması təcrübəsini öyrənir
    Фото
    Kazakhstan studies Azerbaijan's experience in vessel traffic management

    Последние новости

    18:22

    Туск и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    В одной из крупнейших церквей Нидерландов почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    18:15

    AFB Bank выпускает облигации на 5 млн манатов

    Финансы
    18:10

    Межбанк Азербайджана выпускает облигации на 100 млн манатов

    Финансы
    18:02
    Фото

    В Екатеринбурге почтили память жертв Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    17:59
    Фото

    Казахстан изучает опыт Азербайджана в управлении движением судов

    Инфраструктура
    17:55

    Синди Маккейн намерена уйти с поста ВПП ООН

    Другие страны
    17:52

    Эрдоган выразил соболезнования по случаю годовщины Ходжалинской трагедии

    В регионе
    Лента новостей