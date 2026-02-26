Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Туск и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

    26 февраля, 2026
    Туск и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

    Премьер-министры Польши и Армении Дональд Туск и Никол Пашинян в ходе встречи в Варшаве обсудили процесс установления мира между Ереваном и Баку.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Дональд Туск подчеркнул важность расширения сотрудничества с Арменией в сферах экономики, инфраструктуры, безопасности, образования и науки, а также подтвердил заинтересованность в углублении взаимодействия в рамках международных платформ, в частности Евросоюза.

    Никол Пашинян отметил значимость дальнейшего развития многопрофильного сотрудничества и подчеркнул важность укрепления торгово-экономических связей.

    Стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся реализации совместных программ. Были затронуты процесс установления мира между Арменией и Азербайджаном, ход реализации инициативы TRIPP, а также дальнейшее развитие взаимодействия Армения - ЕС.

    Tusk və Paşinyan İrəvanla Bakı arasında sülh prosesini müzakirə ediblər

