    Эрдоган выразил соболезнования по случаю годовщины Ходжалинской трагедии

    • 26 февраля, 2026
    • 17:52
    Эрдоган выразил соболезнования по случаю годовщины Ходжалинской трагедии

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, соответствующий пост президент опубликовал на своей странице в соцсети "X".

    "В 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида я с состраданием и глубокой скорбью почитаю память погибших азербайджанских братьев и сестер и выражаю свои соболезнования дружественному и братскому азербайджанскому народу.

    Мы никогда не забудем этот акт бесчеловечности, боль от которой всегда будем носить в глубине души", - говорится в публикации.

    Ərdoğan: Xocalı qətliamını heç vaxt unutmayacağıq

