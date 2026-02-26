Эрдоган выразил соболезнования по случаю годовщины Ходжалинской трагедии
- 26 февраля, 2026
- 17:52
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как сообщает Report, соответствующий пост президент опубликовал на своей странице в соцсети "X".
"В 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида я с состраданием и глубокой скорбью почитаю память погибших азербайджанских братьев и сестер и выражаю свои соболезнования дружественному и братскому азербайджанскому народу.
Мы никогда не забудем этот акт бесчеловечности, боль от которой всегда будем носить в глубине души", - говорится в публикации.
Hocalı Katliamı’nın 34’üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 26, 2026
Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız. pic.twitter.com/y4PYn3w19S