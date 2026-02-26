Эрдоган выразил соболезнования по случаю годовщины Ходжалинской трагедии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, соответствующий пост президент опубликовал на своей странице в соцсети "X".

"В 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида я с состраданием и глубокой скорбью почитаю память погибших азербайджанских братьев и сестер и выражаю свои соболезнования дружественному и братскому азербайджанскому народу.

Мы никогда не забудем этот акт бесчеловечности, боль от которой всегда будем носить в глубине души", - говорится в публикации.