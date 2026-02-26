İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Ərdoğan: Xocalı qətliamını heç vaxt unutmayacağıq

    Region
    • 26 fevral, 2026
    • 17:31
    Ərdoğan: Xocalı qətliamını heç vaxt unutmayacağıq

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.

    "Xocalı qətliamının 34-cü ildönümündə qətlə yetirilən azərbaycanlı qardaş-bacılarımızı rəhmət və dərin hüznlə yad edir, dost və qardaş Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm.

    Ağrısını hər zaman qəlbimizin ən dərinində hiss edəcəyimiz bu insanlıqdan uzaq qətliamı heç vaxt unutmayacağıq", - paylaşımda qeyd olunub.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Xocalı soyqırımı
    Эрдоган выразил соболезнования по случаю годовщины Ходжалинской трагедии

    Son xəbərlər

    18:20
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımı yad edilib

    Daxili siyasət
    18:12

    İngiltərənin 6 klubu "Ayntraxt"ın müdafiəçisi Nnamdi Kollinzlə maraqlanır

    Futbol
    18:00

    Putin və Lukaşenko İttifaq Dövləti çərçivəsində yeni qərarlar qəbul ediblər

    Region
    17:54

    Cenevrədə ABŞ və Ukrayna arasında danışıqlar başlayıb

    Digər ölkələr
    17:52
    Foto
    Video

    DTX-nin əməkdaşları Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anıblar

    Daxili siyasət
    17:52

    "AFB Bank" 5 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    17:47

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" 100 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    17:47
    Foto

    Haaqa şəhərinin baş kilsəsində Xocalı soyqırımı qurbanları yad edilib

    Xarici siyasət
    17:42
    Foto

    İqtisadi Şura biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üzrə qərarlar qəbul edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti