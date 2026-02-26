AFB Bank выпускает облигации на 5 млн манатов

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Финансы
    • 26 февраля, 2026
    • 18:15
    ОАО AFB Bank готовится к размещению облигационного займа на сумму 5 млн манатов на Бакинской фондовой бирже (БФБ), сообщает Report.

    Как сообщает Report, речь идет о 50 тыс. процентных, именных, беззалоговых, бездокументарных облигациях номинальной стоимостью 100 манатов каждая.

    Размещение будет осуществляться методом публичного предложения. Срок обращения ценных бумаг составит 24 месяца, годовая доходность - 13%. Выплата купонного дохода предусмотрена ежеквартально.

    Обратный выкуп облигаций эмитентом в течение срока обращения не предусмотрен.

    Андеррайтером процесса выступает инвестиционная компания Assist Finance. Желающие приобрести облигации могут также обратиться в другие инвестиционные компании, являющиеся членами БФБ.

    Напомним, что "AFB Bank" начал свою деятельность в 2008 году под названием "Azfinansbank", а в 2009 году провел ребрендинг. Его уставный капитал составляет 70,393 млн манатов. 99,64% акций банка принадлежат Хикмету Абузар оглу Исмаилову (владелец 100% акций ОАО "Azsığorta", владелец 31,11% акций ОАО "Bank of Baku"), 0,18% - Джамилю Таир оглу Мурадову (председатель правления ООО "Gilan Holdinq"), а 0,18% - Акперу Гасан оглу Абдуллаеву.

