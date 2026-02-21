İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 20:55
    Tramp idxal rüsumlarını 15 %-ə qaldırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bütün ölkələr üçün idxal rüsumlarını 10 %-dən 15 %-ə qaldırmaq qərarına gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bunu "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "ABŞ Ali Məhkəməsi tərəfindən dünən, aylarla davam edən müzakirələrdən sonra verilən gülünc və dərin mənada Amerikaya zidd olan tarif qərarının hərtərəfli nəzərdən keçirilməsinə əsaslanaraq, xahiş edirəm, bu açıqlamanı rəsmi bildiriş hesab edəsiniz ki, mən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti olaraq, dərhal qüvvəyə minən və ölkələrə tətbiq edilən 10 % qlobal tarifləri tam səlahiyyətli və qanuni olaraq etibarlı olan 15 %-ə qaldırıram", - paylaşımda bildirilir.

    Onun sözlərinə görə, növbəti bir neçə ay ərzində Vaşinqton administrasiyası əvvəllər heç vaxt görünməmiş səviyyədə olan "Amerikanı yenidən böyük etmək üçün uğurlu proses"i davam etdirəcək yeni, qanuni olaraq icazə verilən tarifləri müəyyənləşdirəcək və tətbiq edəcək.

    Tramp bir gün əvvəl bütün ölkələrdən idxala 10 % tarif tətbiq edən icra sərəncamının imzalandığını elan edib.

    Donald Tramp İdxal rüsumları ABŞ
