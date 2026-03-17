    Adil Məmmədov: WUF13-ə 30 minə yaxın iştirakçının qatılması gözlənilir

    Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna (WUF13) 30 minə yaxın iştirakçının qatılması gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov WUF13 üzrə özəl sektor üçün təşkil olunmuş məlumatlandırma sessiyasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda bununla bağlı qeydiyyat prosesi davam edir: "Forum çərçivəsində dövlət və hökumət başçıları, bələdiyyə və şəhər rəhbərləri, qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti institutları, akademik dairələr, alimlər, memarlar, eləcə də özəl sektor nümayəndələri iştirak edəcək. Tədbir iki əsas istiqamətdə təşkil olunacaq. Əsas proqram çərçivəsində 6 gün ərzində 400-ə yaxın konfrans, görüş və dəyirmi masanın keçirilməsi planlaşdırılır".

    Azərbaycanın ixrac etdiyi neft ucuzlaşıb, qaz isə bahalaşıb

    Azərbaycanın ötən il tədiyyə balansında 1 milyard dollardan çox kəsir olub

    Suraxanının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Monteneqroda kütləvi davaya görə iki Azərbaycan vətəndaşına hökm oxunub

    Azərbaycan çimərlik güləşi üzrə dünya çempionatı və Dünya Seriyasına ev sahibliyi edəcək

    Azərbaycandan ötən il 5 milyard dollar kapital çıxarılıb

    Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının profisiti 25 % azalıb

    BMT rəsmisi: "Şəhərlər iqlim dəyişiklikləri və texnoloji transformasiya kimi çağırışlarla üzləşir"

