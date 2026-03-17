Адиль Мамедов: На WUF13 ожидается участие около 30 тыс. человек
    Адиль Мамедов: На WUF13 ожидается участие около 30 тыс. человек

    Во Всемирном форуме городов (WUF13) в Баку ожидается участие около 30 тыс. человек.

    Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Азербайджанской операционной компании WUF13 Адиль Мамедов на информационной сессии для частного сектора в рамках WUF13.

    По его словам, в настоящее время процесс регистрации продолжается:

    "В форуме примут участие главы государств и правительств, руководители муниципалитетов и городов, неправительственные организации, институты гражданского общества, академические круги, ученые, архитекторы, а также представители частного сектора. Мероприятие будет организовано по двум основным направлениям. В рамках основной программы в течение 6 дней планируется провести около 400 конференций, встреч и круглых столов".

    Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.

    Adil Məmmədov: "WUF13-ə 30 minə yaxın iştirakçının qatılması gözlənilir"
    Adil Mammadov: Nearly 30,000 are expected to attend WUF13
