    AMB ötən il ölkəyə və ölkədən pul köçürmələrinin məbləğini açıqlayıb

    • 17 mart, 2026
    AMB ötən il ölkəyə və ölkədən pul köçürmələrinin məbləğini açıqlayıb

    2025-ci ildə Azərbaycana xaricdən 1 milyard 177 milyon ABŞ dolları, Azərbaycandan xaricə isə 505,1 milyon ABŞ dolları pul köçürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) keçirilən mətbuat konfransında qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bunlar, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 8,7 % çox və 4,1 % azdır.

    AMB rəsmisi qeyd edib ki, hesabat dövründə Azərbaycana ən çox pul baratı Rusiya (479,3 milyon ABŞ dolları), Türkiyə (193,2 milyon ABŞ dolları), ABŞ (100,7 milyon ABŞ dolları), Gürcüstandan (43,6 milyon ABŞ dolları) və Böyük Britaniyadan (42,4 milyon ABŞ dolları) daxil olub.

    Bundan başqa, onun sözlərinə görə, il ərzində ölkədən xaricə köcürülən pul baratlarının həcminə görə isə ilk 5-likdə Türkiyə (145,7 milyon ABŞ dolları), ABŞ (76,4 milyon ABŞ dolları), Rusiya (46,4 milyon ABŞ dolları), Böyük Britaniya (26,7 milyon ABŞ dolları) və Gürcüstan (26,2 milyon ABŞ dolları) qərarlaşıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Samir Nəsirov
    Денежные переводы в Азербайджан суммарно превысили $1,1 млрд, основной объем поступил из РФ
    CBA reveals 2025 money transfer figures in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    12:24

    Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub - EKSKLÜZİV

    Fərdi
    12:18
    Foto

    Qobu və Saray qəsəbələrində yeni təcili tibbi yardım stansiyaları istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    12:14

    Azərbaycanın şərab və spirtli içkiləri Almaniyada nümayiş olunur

    Biznes
    12:14

    Sabah 17 dərəcə isti gözlənilir

    Ekologiya
    12:14
    Foto
    Video

    Bakıda yaşayış binasında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    12:10
    Foto

    Çinin 9, Hindistanın 6 vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:07

    Səfir: Monqolustan və Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərlə bağlı danışıqlar davam edir

    Xarici siyasət
    12:06

    Deputat: Müəllimlərin sertifikasiyadan iki dəfə keçmələri kifayətdir

    Elm və təhsil
    12:05

    Zelenski: Yaxın aylarda Yaxın Şərqdə vəziyyət daha da gərginləşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti