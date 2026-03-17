Денежные переводы в Азербайджан суммарно превысили $1,1 млрд, основной объем поступил из РФ

В 2025 году из-за рубежа в Азербайджан был переведен $1 млрд 177 млн, а из Азербайджана за рубеж - $505,1 млн, что соответственно на 8,7% больше и на 4,1% меньше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров.

По его словам, в отчетный период наибольший объем денежных переводов в Азербайджан поступил из России ($479,3 млн), Турции ($193,2 млн), США ($100,7 млн), Грузии ($43,6 млн) и Великобритании ($42,4 млн).

Он добавил, что по объему денежных переводов из страны за рубеж в течение года в первую пятерку вошли Турция ($145,7 млн), США ($76,4 млн), Россия ($46,4 млн), Великобритания ($26,7 млн) и Грузия ($26,2 млн).