İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ermənistan Omanda səfirlik açır

    Region
    • 17 mart, 2026
    • 11:29
    Ermənistan Omanda səfirlik açır

    Ermənistan Oman Sultanlığında səfirlik açır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat katibi Ani Badalyan "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    A.Badalyanın sözlərinə görə, martın 17-19-da XİN rəhbəri Ararat Mirzoyan Sultanlığa səfər edəcək.

    Səfər çərçivəsində nazir omanlı həmkarı Səid Bədr ibn Həməd ibn Həmud Əl-Busaidi ilə görüşəcək.

    "Omanın paytaxtı Maskatda Ermənistanın səfirliyinin rəsmi açılışı olacaq. Həmçinin, ərəb ölkələrində akkreditə olunmuş səfirlərin toplantısının keçirilməsi planlaşdırılır", - A.Badalyan qeyd edib.

    səfirlik Ararat Mirzoyan Ani Badalyan
    Армения открывает посольство в Омане
    Armenia to open embassy in Oman

