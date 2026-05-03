Misli Premyer Liqası: "Sabah" səfərdə "Şamaxı"ya qalib gəlib
Futbol
- 03 may, 2026
- 17:57
Misli Premyer Liqasının XXX turunda "Sabah" səfərdə "Şamaxı"ya qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, cari mövsüm çempionluğu rəsmiləşdirən "bayquşlar" səfərdə 3:0 hesablı qələbəyə seviniblər.
Qolları Stiv Solvet (37), Coy-Lens Mikels (77) və Umarali Raxmonaliyev (90+1 pen.) vurublar.
Lider "Sabah" xallarının sayını 75-ə çatdırıb. "Şamaxı" isə 35 xalla səkkizinci sırada qalıb.
Qeyd edək ki, tura mayın 4-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Kəpəz" "Sumqayıt"ı 2:1, "İmişli" "Araz-Naxçıvan"ı 1:0 hesabı ilə üstələyib.
