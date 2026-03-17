Армения открывает посольство в Омане
- 17 марта, 2026
- 11:18
Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян написала на своей странице в соцсети Х.
По словам Бадалян, 17-19 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Султанат. В рамках визита министр проведет встречу со своим оманским коллегой Саидом Бадром ибн Хамадом ибн Хамудом Аль-Бусаиди.
"В столице Омана Маскате состоится официальное открытие посольства Республики Армения. Также запланировано собрание послов, аккредитованных в арабских странах", - отметила Бадалян.
