Армения открывает посольство в Омане.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян написала на своей странице в соцсети Х.

По словам Бадалян, 17-19 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Султанат. В рамках визита министр проведет встречу со своим оманским коллегой Саидом Бадром ибн Хамадом ибн Хамудом Аль-Бусаиди.

"В столице Омана Маскате состоится официальное открытие посольства Республики Армения. Также запланировано собрание послов, аккредитованных в арабских странах", - отметила Бадалян.