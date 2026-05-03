İsrail ABŞ-dən F-35 və F-15IA qırıcıları alacaq
- 03 may, 2026
- 17:57
İsrail hökumətinin Silah Satınalma Komitəsi iki yeni F-35 və F-15IA qırıcı eskadrilyasının alınması planlarını təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
"İrana qarşı kampaniyanın əməliyyat dərsləri bizdən silahlı qüvvələrin gücləndirilməsini sürətləndirməyi tələb edir. Missiyamız aydındır: düşmənlərimizi qabaqlamaq", - İsrael Kats bildirib.
O vurğulayıb ki, yeni qırıcı eskadrilyalarının yaradılmasının təsdiqlənməsi 118,9 milyard dollar dəyərində olan silahlı qüvvələrin gücləndirilməsi planının həyata keçirilməsində ilk addımdır. Onun sözlərinə görə, "Lockheed Martin" şirkətindən F-35 və "Boeing" şirkətindən F-15IA qırıcılarının alınması uzun illər hərbi üstünlüyü təmin edəcək.
Silah Satınalma Komitəsindən bildiriblər ki, yeni eskadrilyalar regional təhdidlərə qarşı çıxaraq və İsrailin havadakı strateji üstünlüyünü qoruyub saxlayaraq silahlı qüvvələrin uzunmüddətli inkişafının təməl daşı olacaq.