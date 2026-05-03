Израиль закупит у США партию истребителей F-35 и F-15IA

Комитет по закупкам вооружений правительства Израиля одобрил планы закупки двух новых эскадрилий истребителей F-35 и F-15IA.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны еврейского государства.

"Оперативные уроки кампании против Ирана требуют от нас ускорения наращивания вооруженных сил. Наша миссия ясна: опережать наших врагов", - заявил глава ведомства Израиля Исраэль Кац.

Он подчеркнул, что одобрение создания новых эскадрилий истребителей является первым шагом в реализации плана наращивания вооруженных сил стоимостью $118,9 млрд. По его словам, закупка истребителей F-35 у компании Lockheed Martin и F-15IA у компании Boeing "обеспечит военное превосходство" на долгие годы.

В Комитете по закупкам вооружений заявили, что новые эскадрильи станут краеугольным камнем долгосрочного развития вооруженных сил, противодействуя региональным угрозам и сохраняя стратегическое превосходство Израиля в воздухе.