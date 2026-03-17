Azərbaycanın ixrac etdiyi neft ucuzlaşıb, qaz isə bahalaşıb
Maliyyə
- 17 mart, 2026
- 11:17
2025-ci ildə Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin orta qiyməti 68,5 ABŞ dolları, təbii qazın min kubmetrinin qiyməti isə 289 ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) keçirilən mətbuat konfransında qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.
Onun sözlərinə görə, bunlar, 2024-cü illə müqayisədə 18,5 % az və 5,5 % çoxdur.
