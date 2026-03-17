İslamdaut Akubayev: "Martda Qazaxıstanın BTC ilə neft ixracı 138 min ton təşkil edəcək"
- 17 mart, 2026
- 11:27
Qazaxıstan 2026-cı ilin mart ayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə neft ixracının 138 min ton səviyyəsində olacağını planlaşdırır.
"Report" "İnterfaks-Qazaxıstan"a istinadən xəbər verir ki, bunu "KazTransOil" SC-nin nəqletmə departamentinin direktoru İslamdaut Akubayev bildirib.
Qeyd edək ki, bu ilin fevralında Qazaxıstan BTC ilə dünya bazarlarına 115 min ton neft göndərib. Beləliklə, bu marşrut üzrə martda ixrac 20 % artacaq.
Məlumata görə, yanvar ayında Qazaxıstanın BTC ilə ixracı 106 min ton təşkil edib. Bununla da, 2026-cı ilin I rübündə Qazaxıstanın BTC ilə ümumi neft ixracı 359 min ton təşkil edəcək.
Xatırladaq ki, Qazaxıstan 2026-cı ildə dünya bazarlarına BTC boru kəməri vasitəsilə 1,5 milyon tondan 2,2 milyon tona qədər həcmdə neft ixrac etməyi planlaşdırır.
2025-ci ildə Qazaxıstan BTC neft kəməri ilə 1,2 milyon ton neft ixrac edib.