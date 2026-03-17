Исламдаут Акубаев: Экспорт нефти Казахстаном по БТД в марте составит 138 тыс. тонн

    Казахстан в марте 2026 года экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) планирует на уровне 138 тыс. тонн.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Казахстан, об этом сообщил директор департамента транспортировки АО "КазТрансОйл" Исламдаут Акубаев.

    Отметим, что в феврале текущего Казахстан по БТД на мировые рынки поставил 115 тыс. тонн. Таким образом, экспорт в марте по этому маршруту увеличится на 20%.

    В январе казахстанский экспорт по БТД составил 106 тыс. тонн.

    Тем самым, в I-ом квартале 2026 года суммарный экспорт нефти Казахстаном по БТД составит 359 тыс. тонн.

    Напомним, что Казахстан планирует в 2026 году экспорт нефти на мировые рынки посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) от 1,5 млн до 2,2 млн тонн.

    В 2025 году Казахстан по нефтепроводу БТД экспортировал 1,2 млн тонн нефти.

