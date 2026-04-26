Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался
Происшествия
- 26 апреля, 2026
- 21:02
Уровень воды на участке Куры в Имишлинском районе стабилизировался.
Об этом муганскому бюро Report сообщил глава Мамедлинского сельского муниципалитета Рафаэль Эйюбов.
По его словам, уровень воды в Куре в селах Агамалылар, Мамедли, Эльйетмязли и Телишли стабилизировался.
"Уровень воды в реке не снизился и не повысился. Благодаря наличию защитных дамб никакой угрозы для домов нет", - сказал Р. Эйюбов.
Отметим, что в результате подъема воды в Имишлинском районе подтопило более 400 гектаров посевных площадей.
