Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

Уровень воды на участке Куры в Имишлинском районе стабилизировался.

Об этом муганскому бюро Report сообщил глава Мамедлинского сельского муниципалитета Рафаэль Эйюбов.

По его словам, уровень воды в Куре в селах Агамалылар, Мамедли, Эльйетмязли и Телишли стабилизировался.

"Уровень воды в реке не снизился и не повысился. Благодаря наличию защитных дамб никакой угрозы для домов нет", - сказал Р. Эйюбов.

Отметим, что в результате подъема воды в Имишлинском районе подтопило более 400 гектаров посевных площадей.