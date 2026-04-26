Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Происшествия
    • 26 апреля, 2026
    • 21:02
    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Уровень воды на участке Куры в Имишлинском районе стабилизировался.

    Об этом муганскому бюро Report сообщил глава Мамедлинского сельского муниципалитета Рафаэль Эйюбов.

    По его словам, уровень воды в Куре в селах Агамалылар, Мамедли, Эльйетмязли и Телишли стабилизировался.

    "Уровень воды в реке не снизился и не повысился. Благодаря наличию защитных дамб никакой угрозы для домов нет", - сказал Р. Эйюбов.

    Отметим, что в результате подъема воды в Имишлинском районе подтопило более 400 гектаров посевных площадей.

    Подъем уровня воды в реках Имишлинский район
    Kürün İmişlidən keçən hissəsində su artımı stabilləşib

    Последние новости

    22:13

    В Геранбое подросток умер от удара током

    Происшествия
    21:56

    Число погибших при теракте в Колумбии возросло до 20

    Другие страны
    21:51

    Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей

    Индивидуальные
    21:39

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

    Происшествия
    21:35

    Арагчи встретится в Москве с Путиным

    В регионе
    21:13

    "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    21:02

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Происшествия
    20:58

    Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026

    Армия
    20:45

    Трамп представил детали переговоров с Ираном

    Другие страны
    Лента новостей