Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей

Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Индивидуальные
    • 26 апреля, 2026
    • 21:51
    Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы в албанской столице Тиране 13 медалей.

    Как сообщает Report, в последний день турнира определились победители в вольной борьбе в пяти весовых категориях.

    Али Цокаев (92 кг) в финале поборол Ахмеда Батаева (Болгария) и стал чемпионом Европы. Аналогичного результата добился Георги Мешвилдишвили (125 кг), одолев Владислава Байцаева (Венгрия).

    Туран Байрамов (74 кг) и Арсений Джиоев (86) завоевали серебряные медали турнира, уступив в финале Таймуразу Салмазанову (Словакия) и Ибрагиму Кадиеву (UWW) соответственно.

    Нураддин Новрузов (61 кг) в схватке за третье место проиграл итальянцу Симоне Пиродду.

    Ранее борцы греко-римского Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) стали чемпионами Европы, а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали. Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете. В соревнованиях вольников Ислам Базарганов (57 кг) взял золото, а Джабраил Гаджиев (79 кг) - бронзу.

    В женской борьбе бронзовые награды завоевали Жаля Алиева (57 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).

    Чемпионат Европы Гурбан Гурбанов Туран Байрамов Хасрат Джафаров Гюнай Гурбанова Ислам Базарганов
    Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublar

