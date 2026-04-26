Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей

Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы в албанской столице Тиране 13 медалей.

Как сообщает Report, в последний день турнира определились победители в вольной борьбе в пяти весовых категориях.

Али Цокаев (92 кг) в финале поборол Ахмеда Батаева (Болгария) и стал чемпионом Европы. Аналогичного результата добился Георги Мешвилдишвили (125 кг), одолев Владислава Байцаева (Венгрия).

Туран Байрамов (74 кг) и Арсений Джиоев (86) завоевали серебряные медали турнира, уступив в финале Таймуразу Салмазанову (Словакия) и Ибрагиму Кадиеву (UWW) соответственно.

Нураддин Новрузов (61 кг) в схватке за третье место проиграл итальянцу Симоне Пиродду.

Ранее борцы греко-римского Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) стали чемпионами Европы, а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали. Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете. В соревнованиях вольников Ислам Базарганов (57 кг) взял золото, а Джабраил Гаджиев (79 кг) - бронзу.

В женской борьбе бронзовые награды завоевали Жаля Алиева (57 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).