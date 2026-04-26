Арагчи встретится в Москве с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в рамках визита в Россию встретится с президентом этой страны Владимиром Путиным.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, что об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

"Визит состоится в понедельник, Арагчи встретится с президентом России Владимиром Путиным", - сказал он.

Согласно информации, в рамках визита в Москву глава МИД Ирана проведет консультации с российскими официальными лицами по текущему состоянию переговоров между иранскими и американскими делегациями.

Ранее Арагчи посетил с визитом Пакистан, после чего отправился в Оман. По завершении этой поездки министр вернулся в Исламабад.