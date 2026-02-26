Межбанк Азербайджана выпускает облигации на 100 млн манатов

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) готовится разместить на Бакинской фондовой бирже (БФБ) облигации стоимостью 100 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на проспект эмиссии ценных бумаг.

Согласно документу, речь идет о 1 миллионе процентных, бездокументарных, именных, необеспеченных облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая.

Срок их обращения, годовая процентная ставка, периодичность выплаты процентов будут определены итоговыми условиями. Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания ABB-Invest". При приобретении облигаций преимущественным правом будут обладать физические лица.