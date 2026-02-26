Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Межбанк Азербайджана выпускает облигации на 100 млн манатов

    Финансы
    • 26 февраля, 2026
    • 18:10
    Межбанк Азербайджана выпускает облигации на 100 млн манатов

    ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) готовится разместить на Бакинской фондовой бирже (БФБ) облигации стоимостью 100 млн манатов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на проспект эмиссии ценных бумаг.

    Согласно документу, речь идет о 1 миллионе процентных, бездокументарных, именных, необеспеченных облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая.

    Срок их обращения, годовая процентная ставка, периодичность выплаты процентов будут определены итоговыми условиями. Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания ABB-Invest". При приобретении облигаций преимущественным правом будут обладать физические лица.

    Международный банк Азербайджана облигации фондовая биржа
    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" 100 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Последние новости

    18:22

    Туск и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    В одной из крупнейших церквей Нидерландов почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    18:15

    AFB Bank выпускает облигации на 5 млн манатов

    Финансы
    18:10

    Межбанк Азербайджана выпускает облигации на 100 млн манатов

    Финансы
    18:02
    Фото

    В Екатеринбурге почтили память жертв Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    17:59
    Фото

    Казахстан изучает опыт Азербайджана в управлении движением судов

    Инфраструктура
    17:55

    Синди Маккейн намерена уйти с поста ВПП ООН

    Другие страны
    17:52

    Эрдоган выразил соболезнования по случаю годовщины Ходжалинской трагедии

    В регионе
    Лента новостей