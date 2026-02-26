В одной из крупнейших церквей Нидерландов почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В одной из древнейших церквей Нидерландов - Гроте-Керк - состоялось мемориальное мероприятие под названием "Элегия вечных отголосков", приуроченное к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в этой стране.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур Нидерландов, парламента, аккредитованного в стране дипломатического корпуса, а также политических, общественных, культурных и научных кругов.

Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде заявил, что установка первого в Европе памятника, посвященного Ходжалинскому геноциду, именно в Гааге является свидетельством уважения Нидерландов к исторической памяти, солидарности с азербайджанским народом, а также гуманитарных и культурных связей между двумя странами.

Директор камерного ансамбля I Briconcello маэстро Пьерлуиджи Руччеро отметил, что коллектив уже на протяжении 15 лет выступает в роли культурного моста между Азербайджаном и Европой, донося азербайджанские реалии до европейской общественности языком музыки.