В одной из крупнейших церквей Нидерландов почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 18:18
    В одной из древнейших церквей Нидерландов - Гроте-Керк - состоялось мемориальное мероприятие под названием "Элегия вечных отголосков", приуроченное к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

    Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в этой стране.

    В мероприятии приняли участие представители государственных структур Нидерландов, парламента, аккредитованного в стране дипломатического корпуса, а также политических, общественных, культурных и научных кругов.

    Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде заявил, что установка первого в Европе памятника, посвященного Ходжалинскому геноциду, именно в Гааге является свидетельством уважения Нидерландов к исторической памяти, солидарности с азербайджанским народом, а также гуманитарных и культурных связей между двумя странами.

    Директор камерного ансамбля I Briconcello маэстро Пьерлуиджи Руччеро отметил, что коллектив уже на протяжении 15 лет выступает в роли культурного моста между Азербайджаном и Европой, донося азербайджанские реалии до европейской общественности языком музыки.

