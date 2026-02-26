В Екатеринбурге почтили память жертв Ходжалинской трагедии
- 26 февраля, 2026
- 18:02
В Генеральном консульстве Азербайджана в Екатеринбурге состоялись памятное мероприятие и фотовыставка, приуроченные к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Как передает Report, информацию распространило в соцсетях посольство Азербайджана в России.
В знак траура перед зданием диппредставительства был приспущен государственный флаг Азербайджана. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших. В нем приняли участие представители азербайджанской диаспоры, молодежи, а также сотрудники Генконсульства.
Участники церемонии возложили цветы к фотографиям шехидов и ознакомились с информационными брошюрами "Справедливость для Ходжалы", подготовленными консульством.
В своих выступлениях исполняющий обязанности генерального консула Шохрат Мустафаев и другие спикеры охарактеризовали события в Ходжалы как одно из наиболее трагических преступлений конца XX века и выразили уверенность в том, что трагедии будет дана всесторонняя политико-правовая оценка на международном уровне.
Также было зачитано заявление Консультативного совета религиозных конфессий Азербайджана по случаю 34-й годовщины трагедии.
Памятное мероприятие завершилось показом документального фильма Вагифа Мустафазаде "Dərdimi çəkirəm", посвященного событиям в Ходжалы.