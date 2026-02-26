Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Екатеринбурге почтили память жертв Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 18:02
    В Генеральном консульстве Азербайджана в Екатеринбурге состоялись памятное мероприятие и фотовыставка, приуроченные к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

    Как передает Report, информацию распространило в соцсетях посольство Азербайджана в России.

    В знак траура перед зданием диппредставительства был приспущен государственный флаг Азербайджана. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших. В нем приняли участие представители азербайджанской диаспоры, молодежи, а также сотрудники Генконсульства.

    Участники церемонии возложили цветы к фотографиям шехидов и ознакомились с информационными брошюрами "Справедливость для Ходжалы", подготовленными консульством.

    В своих выступлениях исполняющий обязанности генерального консула Шохрат Мустафаев и другие спикеры охарактеризовали события в Ходжалы как одно из наиболее трагических преступлений конца XX века и выразили уверенность в том, что трагедии будет дана всесторонняя политико-правовая оценка на международном уровне.

    Также было зачитано заявление Консультативного совета религиозных конфессий Азербайджана по случаю 34-й годовщины трагедии.

    Памятное мероприятие завершилось показом документального фильма Вагифа Мустафазаде "Dərdimi çəkirəm", посвященного событиям в Ходжалы.

    Азербайджан Россия Ходжалинский геноцид Екатеринбург Генеральное консульство

