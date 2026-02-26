Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида
Внутренняя политика
- 26 февраля, 2026
- 11:26
26 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в городе Ходжалы Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
