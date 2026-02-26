Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида

    26 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в городе Ходжалы Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib
    President Ilham Aliyev attended opening of Khojaly Genocide Memorial

