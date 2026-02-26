Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib
Daxili siyasət
- 26 fevral, 2026
- 11:18
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri fevralın 26-da Xocalı şəhərində Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
