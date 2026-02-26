İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 11:18
    Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri fevralın 26-da Xocalı şəhərində Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialı Prezidentin Xocalı səfəri Mehriban Əliyeva Xocalıda
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида
    President Ilham Aliyev attended opening of Khojaly Genocide Memorial

