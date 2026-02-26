Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Синди Маккейн намерена уйти с поста ВПП ООН

    Другие страны
    • 26 февраля, 2026
    • 17:55
    Синди Маккейн намерена уйти с поста ВПП ООН

    Синди Маккейн намерена уйти с поста руководителя Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

    Как передает Report, об этом она заявила на своей странице в соцсети "Х".

    "Я искренне надеялась завершить свой срок, однако мое здоровье не восстановилось до уровня, который позволил бы мне в полной мере справляться с огромными требованиями этой должности. Это одно из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать", - написала она.

    Маккейн, вдова покойного сенатора-республиканца США Джона Маккейна, заняла этот пост в 2023 году после работы послом США при агентствах ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства.

    В октябре она перенесла инсульт, однако, согласно заявлению Всемирной продовольственной программы (ВПП), ожидалось ее полное восстановление. Для реабилитации Синди Маккейн вернулась домой в штат Аризона и планировала вернуться в штаб-квартиру организации в Риме после получения разрешения врачей.

    ВПП ООН Синди Маккейн ООН США инсульт отставка

    Последние новости

    18:22

    Туск и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    В одной из крупнейших церквей Нидерландов почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    18:15

    AFB Bank выпускает облигации на 5 млн манатов

    Финансы
    18:10

    Межбанк Азербайджана выпускает облигации на 100 млн манатов

    Финансы
    18:02
    Фото

    В Екатеринбурге почтили память жертв Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    17:59
    Фото

    Казахстан изучает опыт Азербайджана в управлении движением судов

    Инфраструктура
    17:55

    Синди Маккейн намерена уйти с поста ВПП ООН

    Другие страны
    17:52

    Эрдоган выразил соболезнования по случаю годовщины Ходжалинской трагедии

    В регионе
    Лента новостей