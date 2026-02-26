Синди Маккейн намерена уйти с поста ВПП ООН

Синди Маккейн намерена уйти с поста руководителя Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Как передает Report, об этом она заявила на своей странице в соцсети "Х".

"Я искренне надеялась завершить свой срок, однако мое здоровье не восстановилось до уровня, который позволил бы мне в полной мере справляться с огромными требованиями этой должности. Это одно из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать", - написала она.

Маккейн, вдова покойного сенатора-республиканца США Джона Маккейна, заняла этот пост в 2023 году после работы послом США при агентствах ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства.

В октябре она перенесла инсульт, однако, согласно заявлению Всемирной продовольственной программы (ВПП), ожидалось ее полное восстановление. Для реабилитации Синди Маккейн вернулась домой в штат Аризона и планировала вернуться в штаб-квартиру организации в Риме после получения разрешения врачей.