    В Азербайджане предлагается сократить срок удержания излишне выплаченных пенсий

    Социальная защита
    • 27 февраля, 2026
    • 09:24
    В Азербайджане предлагается сократить срок удержания излишне выплаченных пенсий с трех лет до одного года.

    Как сообщает Report, эта инициатива отражена в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2025 год.

    Документ вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека.

    Отмечается, что переплаты по трудовым пенсиям и надбавкам к ним зачастую возникают не по вине пенсионеров, а вследствие недочетов в работе соответствующих органов. При этом последующие удержания ухудшают социальное положение получателей пенсий.

    В связи с этим предложено сократить предусмотренный статьей 39-1 закона "О трудовых пенсиях" срок удержания переплаченных сумм до одного года.

    Согласно действующему законодательству, с трудового пенсионера удерживается излишне уплаченная сумма трудовой пенсии за последние три года с даты обнаружения переплаты.

