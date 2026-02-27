В Азербайджане предлагается сократить срок удержания излишне выплаченных пенсий с трех лет до одного года.

Как сообщает Report, эта инициатива отражена в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2025 год.

Документ вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Отмечается, что переплаты по трудовым пенсиям и надбавкам к ним зачастую возникают не по вине пенсионеров, а вследствие недочетов в работе соответствующих органов. При этом последующие удержания ухудшают социальное положение получателей пенсий.

В связи с этим предложено сократить предусмотренный статьей 39-1 закона "О трудовых пенсиях" срок удержания переплаченных сумм до одного года.

Согласно действующему законодательству, с трудового пенсионера удерживается излишне уплаченная сумма трудовой пенсии за последние три года с даты обнаружения переплаты.