В Азербайджане предлагается сократить срок удержания излишне выплаченных пенсий
- 27 февраля, 2026
- 09:24
В Азербайджане предлагается сократить срок удержания излишне выплаченных пенсий с трех лет до одного года.
Как сообщает Report, эта инициатива отражена в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2025 год.
Документ вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека.
Отмечается, что переплаты по трудовым пенсиям и надбавкам к ним зачастую возникают не по вине пенсионеров, а вследствие недочетов в работе соответствующих органов. При этом последующие удержания ухудшают социальное положение получателей пенсий.
В связи с этим предложено сократить предусмотренный статьей 39-1 закона "О трудовых пенсиях" срок удержания переплаченных сумм до одного года.
Согласно действующему законодательству, с трудового пенсионера удерживается излишне уплаченная сумма трудовой пенсии за последние три года с даты обнаружения переплаты.