Премьер Эфиопии посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы - ОБНОВЛЕНО

Делегация во главе с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али 27 февраля посетила Парк Победы в Баку.

Как сообщает Report, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министр Эфиопии возложил венок к монументу Победы.

Ггостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения памяти о героизме азербайджанского народа в Отечественной войне и одержанной грандиозной исторической Победе, а также увековечения светлой памяти шехидов.

09:37

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, он почтил память создателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.

Кроме того, были посещены могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и врача Тамерлана Алиева, к их могилам были возложены букеты цветов.