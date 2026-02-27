Премьер Эфиопии посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы - ОБНОВЛЕНО
- 27 февраля, 2026
- 09:54
Делегация во главе с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али 27 февраля посетила Парк Победы в Баку.
Как сообщает Report, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министр Эфиопии возложил венок к монументу Победы.
Ггостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения памяти о героизме азербайджанского народа в Отечественной войне и одержанной грандиозной исторической Победе, а также увековечения светлой памяти шехидов.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил Аллею почетного захоронения.
Как сообщает Report, он почтил память создателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.
Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.
Кроме того, были посещены могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и врача Тамерлана Алиева, к их могилам были возложены букеты цветов.