    Премьер Эфиопии посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 09:54
    Премьер Эфиопии посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы - ОБНОВЛЕНО

    Делегация во главе с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али 27 февраля посетила Парк Победы в Баку.

    Как сообщает Report, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Премьер-министр Эфиопии возложил венок к монументу Победы.

    Ггостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения памяти о героизме азербайджанского народа в Отечественной войне и одержанной грандиозной исторической Победе, а также увековечения светлой памяти шехидов.

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил Аллею почетного захоронения.

    Как сообщает Report, он почтил память создателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

    Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.

    Кроме того, были посещены могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и врача Тамерлана Алиева, к их могилам были возложены букеты цветов.

