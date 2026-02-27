Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.02.2026)

    Финансы
    • 27 февраля, 2026
    • 09:15
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.02.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    70,78

    - 0,29

    9,93

    WTI (долл/барр)

    65,32

    - 0,23

    7,90

    Золото (долл/унция)

    5 202,90

    - 7,20

    861,80

    Индексы

    Dow-Jones

    49 499,20

    17,05

    1 435,91

    S&P 500

    6 908,86

    - 37,27

    63,36

    Nasdaq

    22 878,38

    - 273,70

    - 363,61

    Nikkei

    58 846,74

    119,85

    8 507,26

    Dax

    25 289,02

    113,08

    798,61

    FTSE 100

    10 846,70

    40,29

    915,32

    CAC 40 INDEX

    8 620,93

    61,86

    471,43

    Shanghai Composite

    4 148,46

    - 2,61

    179,62

    Bist 100

    13 878,54

    68,66

    2 617,02

    RTS

    1 137,83

    - 13,78

    23,70

    Валюта

    USD/EUR

    1,1812

    - 0,0004

    0,0067

    USD/GBP

    1,3498

    - 0,0059

    0,0025

    JPY/USD

    155,5900

    - 0,4300

    - 0,8600

    RUB/USD

    76,7331

    - 0,2381

    - 2,0169

    TRY/USD

    43,9594

    0,0862

    1,0032

    CNY/USD

    6,8554

    0,0193

    - 0,1336
    фондовые индексы фондовые рынки цена на золото цена на нефть Dow-Jones валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (27.02.2026)

