Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.02.2026)
Финансы
- 27 февраля, 2026
- 09:15
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
70,78
|
- 0,29
|
9,93
|
WTI (долл/барр)
|
65,32
|
- 0,23
|
7,90
|
Золото (долл/унция)
|
5 202,90
|
- 7,20
|
861,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 499,20
|
17,05
|
1 435,91
|
S&P 500
|
6 908,86
|
- 37,27
|
63,36
|
Nasdaq
|
22 878,38
|
- 273,70
|
- 363,61
|
Nikkei
|
58 846,74
|
119,85
|
8 507,26
|
Dax
|
25 289,02
|
113,08
|
798,61
|
FTSE 100
|
10 846,70
|
40,29
|
915,32
|
CAC 40 INDEX
|
8 620,93
|
61,86
|
471,43
|
Shanghai Composite
|
4 148,46
|
- 2,61
|
179,62
|
Bist 100
|
13 878,54
|
68,66
|
2 617,02
|
RTS
|
1 137,83
|
- 13,78
|
23,70
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1812
|
- 0,0004
|
0,0067
|
USD/GBP
|
1,3498
|
- 0,0059
|
0,0025
|
JPY/USD
|
155,5900
|
- 0,4300
|
- 0,8600
|
RUB/USD
|
76,7331
|
- 0,2381
|
- 2,0169
|
TRY/USD
|
43,9594
|
0,0862
|
1,0032
|
CNY/USD
|
6,8554
|
0,0193
|
- 0,1336
