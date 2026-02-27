Омбудсмен Азербайджана предлагает увеличить отпуск работникам со стажем более 20 лет

В Азербайджане предлагается предоставлять сотрудникам дополнительный отпуск в зависимости от стажа работы.

Как сообщает Report, предложение нашло отражение в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2025 год.

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

В статью 116 Трудового кодекса предлагается добавить положения о предоставлении работнику дополнительного отпуска продолжительностью 6 календарных дней при трудовом стаже от 15 до 20 лет и 8 календарных дней при трудовом стаже свыше 20 лет.