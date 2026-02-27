Омбудсмен Азербайджана предлагает увеличить отпуск работникам со стажем более 20 лет
Социальная защита
- 27 февраля, 2026
- 09:38
В Азербайджане предлагается предоставлять сотрудникам дополнительный отпуск в зависимости от стажа работы.
Как сообщает Report, предложение нашло отражение в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2025 год.
Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.
В статью 116 Трудового кодекса предлагается добавить положения о предоставлении работнику дополнительного отпуска продолжительностью 6 календарных дней при трудовом стаже от 15 до 20 лет и 8 календарных дней при трудовом стаже свыше 20 лет.
Последние новости
10:33
Добыча нефти в Казахстане в 2025 году составила около 99,6 млн тоннВ регионе
10:31
Надир Иманов назначен новым вице-президентом BP по финансовым вопросам в регионе АГТЭнергетика
10:29
Состоялась церемония официальной встречи премьера ЭфиопииВнешняя политика
10:26
Акции Netflix подорожали более чем на 9% после отказа покупать Warner Bros. - ОБНОВЛЕНОЭто интересно
10:21
BakuBus в скором времени начнет пассажироперевозки в НахчыванеИнфраструктура
10:18
Фото
Элин Сулейманов: Донести правду о Ходжалы до мирового сообщества было непростоВнешняя политика
10:13
КМГ и CNODC создают СП для строительства ГХК стоимостью $1,25 млрдВ регионе
10:03
Посольство Великобритании: Нормализация между Баку и Ереваном - единственный путь к устойчивому мируВнешняя политика
10:03