Ombudsman işçilərə əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin verilməsini təklif edib

    Sosial müdafiə
    • 27 fevral, 2026
    • 09:01
    İşçiyə əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin verilməsi təklif olunur.

    "Report" xəbər verir ki, təklif İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin (Ombudsmanın) 2025-ci il üzrə məruzəsində öz əksini tapıb.

    Sənəd Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Belə ki, sənəddə işçilərin əmək və istirahət hüquqlarının daha səmərəli təmin edilməsi məqsədilə Əmək Məcəlləsinin 116-cı maddəsinə müvafiq dəyişikliklər edilməklə, işçiyə əmək stajı on beş ildən iyirmi ilədək olduqda 6 təqvim günü, iyirmi ildən çox olduqda isə 8 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyətin verilməsi barədə müddəaların əlavə olunması təklif edilib.

    işçi əmək stajı məzuniyyət
    Омбудсмен Азербайджана предлагает увеличить отпуск работникам со стажем более 20 лет

