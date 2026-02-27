Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Цены на нефть упали на фоне переговоров США с Ираном и Венесуэлой

    Энергетика
    • 27 февраля, 2026
    • 09:18
    Цены на нефть упали на фоне переговоров США с Ираном и Венесуэлой

    Цены на нефть снизились в ходе азиатских торгов в пятницу после того, как США и Иран договорились продолжить обсуждение ядерных планов Тегерана, в то время как рынки также следят за влиянием увеличения продаж венесуэльской нефти.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,4% до $70,48 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,5% до $64,92 за баррель.

    Оба контракта торговались с небольшим снижением в феврале, поскольку риски для предложения из-за обострения геополитической напряженности были компенсированы признаками роста мировых поставок и опасениями ослабления спроса.

    Переговоры между США и Ираном по поводу ядерных амбиций Тегерана завершились в четверг без заключения четкого соглашения. Однако обе стороны сигнализировали, что вскоре возобновят переговоры, при этом технические обсуждения также запланированы на следующую неделю в Вене, сообщил посредник Оман.

    Кроме того, ожидается, что продажи нефти в рамках недавнего соглашения о поставках между США и Венесуэлой достигнут $2 млрд к концу февраля. Это произошло после того, как Вашингтон взял под контроль нефтяную промышленность Венесуэлы в начале года после захвата президента Николаса Мадуро американскими силами.

