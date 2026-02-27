Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Пашинян прокомментировал разрыв отношений с Анной Акопян - ОБНОВЛЕНО

    • 27 февраля, 2026
    • 09:37
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал разрыв отношений с Анной Акопян.

    Как передает Report, свой комментарий он написал в соцсети "Facebook".

    "Я с уважением отношусь к решению Анны. Последние 30 лет во все мои трудные дни она была рядом со мной, была моей опорой и поддержкой. Не уверен, что я был таким же для нее. Возможно, я причинил ей больше горечи, за что прошу прощения", - написал Пашинян.

    Анна Акопян, гражданская супруга премьер-министра Армении, сообщила о разрыве отношений с Николом Пашиняном.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Акопян сообщила, что информация о завершении ее гражданского брака, которая была опубликована в соцсетях ранее, означала именно конец их совместной жизни а не регистрацию в ЗАГсе.

    По словам Акопян, отныне она будет проживать в съемной квартире, поскольку купленное ею жилье пока в процессе строительства. Что касается средств на проживание, то на ее счету "остается 5 млн драмов" ($13,3 тыс. - ред.).

    Она подчеркнула, что хотела бы продолжить работу в фонде "Мой шаг".

    Лента новостей