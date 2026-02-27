Стоимость золота превысила $5 200 за унцию

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Цены на золото стабилизировались в ходе азиатских торгов в пятницу и направляются к значительному росту в феврале, поскольку спрос на защитные активы поддерживается усилением геополитической напряженности и экономической неопределенностью.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Спотовое золото выросло на 0,2% до $5 194,02 за унцию, в то время как фьючерсы на золото выросли на 0,3% до $5 211,41 за унцию.

    Спотовое золото торговалось с ростом на 6,7% в феврале, в значительной степени восстановившись с минимумов, достигнутых в начале месяца, после того как спекулятивное ралли золота сошло на нет за считанные дни.

    Опасения по поводу замедления роста в крупнейших экономиках мира также удерживали трейдеров в значительной степени ориентированными на защитные активы, помогая драгоценному металлу восстановить большую часть потерь конца января. Геополитическая напряженность вокруг Ирана стала ключевым фактором этого восстановления, поскольку Вашингтон направил дополнительные корабли на Ближний Восток и пригрозил военными действиями, если Тегеран не примет ядерную сделку.

