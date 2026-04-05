WP: Китайские компании продают данные о перемещениях ВС США с использованием ИИ

Китайские компании на фоне конфликта на Ближнем Востоке начали торговать данными о перемещениях подразделений ВС США и их вооружений, используя технологии искусственного интеллекта.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, частные фирмы в КНР объединяют ИИ с данными из открытых источников, включая спутниковые изображения, для отслеживания действий американской армии и последующей продажи этой информации.

"Как я понял, они закупают много изображений у таких сборщиков данных, как китайская спутниковая группировка "Цзилинь", - заявил сотрудник аналитического центра American Enterprise Institute Райан Федосюк.

Как отмечает WP, американские высокопоставленные лица выражают обеспокоенность возможным развитием подобных технологий в Китае, несмотря на скептическое отношение к текущему уровню ИИ.