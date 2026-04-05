    KİV: Çin şirkətləri ABŞ Ordusunu hərəkətləri haqqında məlumatları satır

    • 05 aprel, 2026
    • 08:31
    KİV: Çin şirkətləri ABŞ Ordusunu hərəkətləri haqqında məlumatları satır

    Yaxın Şərqdəki münaqişə fonunda Çin şirkətləri süni intellekt texnologiyalarından istifadə edərək ABŞ-nin hərbi birləşmələrinin hərəkətləri və silahları haqqında məlumatları satmağa başlayıblar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Washington Post" qəzeti xəbər verib.

    Məlumata görə, Çindəki özəl firmalar ABŞ-nin hərbi fəaliyyətini izləmək və sonra bu məlumatları satmaq üçün süni intellekti açıq mənbəli məlumatlarla, o cümlədən peyk görüntüləri ilə birləşdirirlər.

    "Bildiyim qədəriylə, onlar Çinin "Jilin" peyk qrupu kimi məlumat toplayanlardan çoxlu görüntü alırlar", - "American Enterprise Institute"un tədqiqatçısı Rayan Fedosyuk bildirib.

    WP qeyd edib ki, ABŞ-nin yüksək vəzifəli rəsmiləri süni intellektin hazırkı vəziyyətinə şübhə ilə yanaşsalar da, Çində bu cür texnologiyaların mümkün inkişafı ilə bağlı narahatlıqlarını bildiriblər.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Süni intellekt
    WP: Китайские компании продают данные о перемещениях ВС США с использованием ИИ
    WP: Chinese firms selling data on US military movements using AI

