Иран пригрозил США и Израилю серьезными последствиями при продолжении ударов

Иран пригрозил США и Израилю серьезными последствиями в случае продолжения ударов по инфраструктуре.

Как передает Report, об этом заявил командующий центральным штабом ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи, его слова приводит гостелерадиокомпания IRIB.

"С первых дней войны мы сделали всё, о чем обещали. Посыл данного сообщения в том, что перед вами откроются врата ада", - подчеркнул он.