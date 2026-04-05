İran ABŞ və İsraili hücumları davam etdirəcəkləri təqdirdə ciddi fəsadlarla hədələyib
- 05 aprel, 2026
- 07:34
İran ABŞ və İsraili infrastruktura zərbələri davam etdirəcəkləri təqdirdə ciddi fəsadlarla hədələyib.
"Report"un məlumatına görə, dövlətə məxsus IRIB telekanalı İran Silahlı Qüvvələrinin "Hatəm əl-Ənbiya" Mərkəzi Qərargahının komandiri Əli Əbdullahidən sitat gətirib.
"Müharibənin ilk günlərindən etibarən vəd etdiyimiz hər şeyi etmişik. Bu mesajın mənası budur ki, qarşınızda cəhənnəm qapıları açılacaq", - o, vurğulayıb.
Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı birgə hərbi əməliyyata başlayıb. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib. Bundan əlavə, İran qüvvələri Fars körfəzi ölkələrindəki Amerika hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bir sıra ölkələri öz hava məkanını müvəqqəti olaraq bağlayıb. Elə həmin gün İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.