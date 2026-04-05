В США автомобиль въехал в толпу у фестиваля, пострадали 15 человек
Другие страны
- 05 апреля, 2026
- 04:57
Автомобиль врезался в толпу рядом с фестивалем по случаю лаосского Нового года в американском штате Луизиана, в результате чего пострадали 15 человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные службы.
По данным источников, 13 из 15 пострадавших были госпитализированы.
"Мы глубоко опечалены известием об инциденте близ фестиваля", - заявили организаторы, отметив, что все запланированные мероприятия отменены.
По информации Reuters, офис шерифа округа Иберия Пэриш пока не установил мотивы подозреваемого, который был задержан вскоре после происшествия.
