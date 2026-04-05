ABŞ-də avtomobil izdihama çırpılıb, 15 nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 05 aprel, 2026
- 05:20
ABŞ-nin Luiziana ştatında Laos Yeni ilinin qeyd edildiyi festivalın keçirildiyi ərazinin yaxınlığında avtomobil izdihama çırpılıb, 15 nəfər xəsarət alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən xəbər verib.
Mənbələrin məlumatına görə, xəsarət alanlardan 13-ü xəstəxanaya yerləşdirilib.
"Festivalın yaxınlığında baş verən hadisə xəbərindən dərin kədər hissi keçiririk", - təşkilatçılar bildirib. Onlar planlaşdırılan bütün tədbirlərin ləğv olunduğunu qeyd ediblər.
"Reuters"in məlumatına görə, İberiya Periş dairəsi şerifinin ofisi hadisədən qısa müddət sonra şübhəlini həbs edib, lakin motiv hələ müəyyən olunmayıb.
Son xəbərlər
18:50
Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edirXarici siyasət
18:46
Foto
Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilibXarici siyasət
18:45
Foto
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilibASK
18:40
Foto
TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"Xarici siyasət
18:40
Foto
Tbilisidə Mehriban Əliyevanın şərəfinə lanç verilibXarici siyasət
18:38
Foto
Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilibFərdi
18:27
Foto
İrandan Azərbaycana indiyədək 3 322 nəfər təxliyə olunubDaxili siyasət
18:22
İranda müharibəyə görə dəyən ziyanın hesablanmasına başlanılıbRegion
18:22