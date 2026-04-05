В Кувейте после атаки БПЛА произошел пожар в комплексе по переработке нефти

Пожар произошел в нефтеперерабатывающем комплексе на территории Кувейта в результате атаки нескольких боевых дронов.

Как передает Report, об этом информировала компания Kuwait Petroleum Corporation.

По ее данным, "пожар возник в нефтеперерабатывающем комплексе в Эш-Шувайхе после атаки на него беспилотников". В компании указали, что сведений о пострадавших при налете БПЛА не поступало.