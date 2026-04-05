В Кувейте после атаки БПЛА произошел пожар в комплексе по переработке нефти
Другие страны
- 05 апреля, 2026
- 04:23
Пожар произошел в нефтеперерабатывающем комплексе на территории Кувейта в результате атаки нескольких боевых дронов.
Как передает Report, об этом информировала компания Kuwait Petroleum Corporation.
По ее данным, "пожар возник в нефтеперерабатывающем комплексе в Эш-Шувайхе после атаки на него беспилотников". В компании указали, что сведений о пострадавших при налете БПЛА не поступало.
Последние новости
19:35
Фото
В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и АзербайджанаНаука и образование
19:29
Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"Другие страны
19:29
Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумныДругие страны
19:13
Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранееДругие страны
19:11
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан АлиевойВнешняя политика
19:08
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь президента АзербайджанаВнешняя политика
19:05
Фото
Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мираВнешняя политика
18:57
Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11В регионе
18:52