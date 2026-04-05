У базы ВВС Британии арестовали протестующих против войны в Иране

Во время протестов против войны в Иране двух человек арестовали у базы британских ВВС Лейкенхит, которую используют США.

Издание уточняет, что у главных ворот авиабазы более 100 человек разбили лагерь. Двух из них задержали, потому что они заблокировали шоссе и мешали движению.

В статье говорится, что митингующие передали командирам базы Лейкенхит письмо, в котором выразили несогласие с использованием британских авиабаз военными США и осудили "пренебрежение международным правом" со стороны британских ВВС.