У базы ВВС Британии арестовали протестующих против войны в Иране
- 05 апреля, 2026
- 05:13
Во время протестов против войны в Иране двух человек арестовали у базы британских ВВС Лейкенхит, которую используют США.
Как передает Report, об этом пишет The Daily Mail.
Издание уточняет, что у главных ворот авиабазы более 100 человек разбили лагерь. Двух из них задержали, потому что они заблокировали шоссе и мешали движению.
В статье говорится, что митингующие передали командирам базы Лейкенхит письмо, в котором выразили несогласие с использованием британских авиабаз военными США и осудили "пренебрежение международным правом" со стороны британских ВВС.
