Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Сегодня состоялись выпускные экзамены для учащихся 9-х классов - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    • 05 апреля, 2026
    • 14:49
    Сегодня состоялись выпускные экзамены для учащихся 9-х классов - ОБНОВЛЕНО

    Сегодня в Хатаинском, Наримановском, Гарадагском, Сураханском, Сабайльском и Пираллахинском районах Баку, а также в Гяндже (I часть), Самухе, Евлахе, Шамкире (I часть), Агстафе, Шеки, Ленкорани (I часть), Астаре, Ярдымлы, Агдаме (в том числе в полных средних школах сел Кенгерли и Хыдырлы), Агджабеди, Шуше, Ханкенди (школа №4 города и полная средняя школа села Керкиджахан), Кельбаджаре (школа №1 города), Ходжалы (школа №1 города и полная средняя школа села Баллыджа), Учаре, Зардабе, Шамахе, Имишли, Гаджигабуле, Билясуваре, Гусаре, Сиязене, Хызы и Шабране состоялись выпускные экзамены по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

    Как сообщили Report в Государственным экзаменационном центре, для проведения экзаменов в общей сложности было выделено 207 экзаменационных зданий и 3664 зала, привлечены 601 руководитель экзамена, 4554 наблюдателя, 670 сотрудников пропускного режима (охрана) и 207 представителей зданий.

    В экзамене приняли участие 49 701 ученик, включая 54 учеников с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие, с церебральным параличом, с нарушениями слуха и другими). Для них были выделены специальные залы, а для лиц с с нарушением зрения на 81-100% были назначены индивидуальные наблюдатели. Для учеников с ограниченной подвижностью также были созданы условия для входа в здание и зал и передвижения.

    Отметим, что в связи с непогодой морские и авиарейсы на остров Чилов были отложены, поэтому время экзамена там было изменено. Дата проведения экзамена для жителей острова будет установлена позднее.

    Согласно предварительным данным, в ходе экзаменов у 4 человек были обнаружены мобильные телефоны, в связи с чем они были отстранены от экзамена.

    ГЭЦ напоминает, что учащиеся при посещении экзамена должны иметь при себе следующие документы:

    - пропускной лист на экзамен;

    - оригинал документа, удостоверяющего личность:

    а) граждане Азербайджанской Республики (включая участников младше 16 лет) - удостоверение личности;

    б) иностранцы и лица без гражданства - разрешение, выданное Государственной миграционной службой, а лица со статусом беженца и члены их семей - удостоверение беженца;

    - участники без фотографии в удостоверении личности дополнительно должны представить справку из образовательного учреждения с приклеенной фотографией (3x4 см), заверенной печатью.

    С 6 апреля в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и карточек ответов. Поскольку проверка письменнвх ответов на задания закрытого типа занимает время, объявление результатов планируется через 6 недель.

    Напомним, что после завершения экзамена участникам было разрешено забрать с собой буклеты с вопросами.

    Правильные ответы на использованные на экзамене тестовые задания (закрытого и кодируемого открытого типа) будут размещены на сайте Государственного экзаменационного центра завтра в течение дня.

    Сегодня в Хатаинском, Наримановском, Гарадагском, Сураханском, Сабайльском и Пираллахинском районах Баку, а также в Гяндже (I часть), Самухе, Евлахе, Шамкире (I часть), Агстафе, Шеки, Ленкорани (I часть), Астаре, Ярдымлы, Агдаме (в том числе в полных средних школах сел Кенгерли и Хыдырлы), Агджабеди, Шуше, Ханкенди (школа №4 города и полная средняя школа села Керкиджахан), Кельбаджаре (школа №1 города), Ходжалы (школа №1 города и полная средняя школа села Баллыджа), Учаре, Зардабе, Шамахе, Имишли, Гаджигабуле, Билясуваре, Гусаре, Сиязене, Хызы и Шабране пройдет выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

    Как передает Report, экзамен начнется в 11:00.

    Режим пропуска завершится за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Участники, прибывшие позже указанного времени, в здание допущены не будут.

    Для обеспечения удобного входа участников в экзаменационные здания определены разные интервалы прибытия, которые указаны в пропускных листах. В связи с этим рекомендуется прибывать в указанное в пропуске время.

    Запрещается приносить в экзаменационное здание и аудитории мобильные телефоны, смарт-часы и другие средства связи, калькуляторы и иные электронные устройства, конспекты, словари, таблицы, сумки, справочные материалы, внешние носители и другие вспомогательные средства.

    Учащиеся должны иметь при себе следующие документы:

    - пропускной лист на экзамен;

    - оригинал документа, удостоверяющего личность:

    а) граждане Азербайджанской Республики (включая участников младше 16 лет) - удостоверение личности;

    б) иностранцы и лица без гражданства - разрешение, выданное Государственной миграционной службой, а лица со статусом беженца и члены их семей - удостоверение беженца;

    - участники без фотографии в удостоверении личности дополнительно должны представить справку из образовательного учреждения с приклеенной фотографией (3x4 см), заверенной печатью.

    Учащиеся без фотографии в документе могут скачать указанную справку с сайта Государственного экзаменационного центра.

    Участники экзамена могли распечатать пропускной лист на сайте ГЭЦ начиная с 16 марта.

    В городах и районах, где проводится экзамен, выделено 207 экзаменационных зданий и 3 664 аудитории. Для организации экзамена привлечены 601 руководитель и старший руководитель, 4 554 наблюдателя, 670 сотрудников пропускного режима (охраны) и 207 представителей зданий.

    Ожидается участие 49 701 учащегося.

    В экзамене также примут участие 54 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них выделены специальные аудитории, а для лиц с нарушением функций организма на 81–100% (в том числе с нарушением зрения) назначены индивидуальные наблюдатели. Для участников с ограниченной подвижностью созданы условия для входа в здания и передвижения. Кроме того, для наблюдателей проведены специальные тренинги.

    С наблюдателями, руководителями экзаменов и сотрудниками охраны проведены онлайн-семинары. Все экзаменационные здания проверены, в аудиториях созданы необходимые условия для комфортного проведения экзамена.

    За день до экзамена в целях обеспечения безопасности проведена повторная проверка экзаменационных центров, после чего здания, входы и аудитории были опечатаны и переданы под охрану Главного управления охраны Министерства внутренних дел.

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Выпускные экзамены
    Фото
    Buraxılış imtahanı keçirilib, 4 şagirddə telefon aşkarlanıb - YENİLƏNİB

