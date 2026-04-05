Сегодня состоялись выпускные экзамены для учащихся 9-х классов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в Хатаинском, Наримановском, Гарадагском, Сураханском, Сабайльском и Пираллахинском районах Баку, а также в Гяндже (I часть), Самухе, Евлахе, Шамкире (I часть), Агстафе, Шеки, Ленкорани (I часть), Астаре, Ярдымлы, Агдаме (в том числе в полных средних школах сел Кенгерли и Хыдырлы), Агджабеди, Шуше, Ханкенди (школа №4 города и полная средняя школа села Керкиджахан), Кельбаджаре (школа №1 города), Ходжалы (школа №1 города и полная средняя школа села Баллыджа), Учаре, Зардабе, Шамахе, Имишли, Гаджигабуле, Билясуваре, Гусаре, Сиязене, Хызы и Шабране состоялись выпускные экзамены по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в Государственным экзаменационном центре, для проведения экзаменов в общей сложности было выделено 207 экзаменационных зданий и 3664 зала, привлечены 601 руководитель экзамена, 4554 наблюдателя, 670 сотрудников пропускного режима (охрана) и 207 представителей зданий.

В экзамене приняли участие 49 701 ученик, включая 54 учеников с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие, с церебральным параличом, с нарушениями слуха и другими). Для них были выделены специальные залы, а для лиц с с нарушением зрения на 81-100% были назначены индивидуальные наблюдатели. Для учеников с ограниченной подвижностью также были созданы условия для входа в здание и зал и передвижения.

Отметим, что в связи с непогодой морские и авиарейсы на остров Чилов были отложены, поэтому время экзамена там было изменено. Дата проведения экзамена для жителей острова будет установлена позднее.

Согласно предварительным данным, в ходе экзаменов у 4 человек были обнаружены мобильные телефоны, в связи с чем они были отстранены от экзамена.

ГЭЦ напоминает, что учащиеся при посещении экзамена должны иметь при себе следующие документы:

- пропускной лист на экзамен;

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая участников младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешение, выданное Государственной миграционной службой, а лица со статусом беженца и члены их семей - удостоверение беженца;

- участники без фотографии в удостоверении личности дополнительно должны представить справку из образовательного учреждения с приклеенной фотографией (3x4 см), заверенной печатью.

С 6 апреля в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и карточек ответов. Поскольку проверка письменнвх ответов на задания закрытого типа занимает время, объявление результатов планируется через 6 недель.

Напомним, что после завершения экзамена участникам было разрешено забрать с собой буклеты с вопросами.

Правильные ответы на использованные на экзамене тестовые задания (закрытого и кодируемого открытого типа) будут размещены на сайте Государственного экзаменационного центра завтра в течение дня.

06:00

Как передает Report, экзамен начнется в 11:00.

Режим пропуска завершится за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Участники, прибывшие позже указанного времени, в здание допущены не будут.

Для обеспечения удобного входа участников в экзаменационные здания определены разные интервалы прибытия, которые указаны в пропускных листах. В связи с этим рекомендуется прибывать в указанное в пропуске время.

Запрещается приносить в экзаменационное здание и аудитории мобильные телефоны, смарт-часы и другие средства связи, калькуляторы и иные электронные устройства, конспекты, словари, таблицы, сумки, справочные материалы, внешние носители и другие вспомогательные средства.

Учащиеся должны иметь при себе следующие документы:

Учащиеся без фотографии в документе могут скачать указанную справку с сайта Государственного экзаменационного центра.

Участники экзамена могли распечатать пропускной лист на сайте ГЭЦ начиная с 16 марта.

В экзамене также примут участие 54 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них выделены специальные аудитории, а для лиц с нарушением функций организма на 81–100% (в том числе с нарушением зрения) назначены индивидуальные наблюдатели. Для участников с ограниченной подвижностью созданы условия для входа в здания и передвижения. Кроме того, для наблюдателей проведены специальные тренинги.

С наблюдателями, руководителями экзаменов и сотрудниками охраны проведены онлайн-семинары. Все экзаменационные здания проверены, в аудиториях созданы необходимые условия для комфортного проведения экзамена.

За день до экзамена в целях обеспечения безопасности проведена повторная проверка экзаменационных центров, после чего здания, входы и аудитории были опечатаны и переданы под охрану Главного управления охраны Министерства внутренних дел.