В Индии при ДТП с автобусом погибли четыре человека

В штате Химачал-Прадеш на севере Индии автобус вылетел в кювет, есть жертвы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По данным источников, в момент аварии в автобусе находились 22 пассажира, включая двух детей.

"Официальные лица сообщили, что среди погибших были двое мужчин и две женщины, а 18 человек были спасены и проходят лечение", - говорится в публикации.