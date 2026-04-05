В Индии при ДТП с автобусом погибли четыре человека
Другие страны
- 05 апреля, 2026
- 03:58
В штате Химачал-Прадеш на севере Индии автобус вылетел в кювет, есть жертвы.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.
По данным источников, в момент аварии в автобусе находились 22 пассажира, включая двух детей.
"Официальные лица сообщили, что среди погибших были двое мужчин и две женщины, а 18 человек были спасены и проходят лечение", - говорится в публикации.
Последние новости
