Hindistanda sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb, ölənlər var
- 05 aprel, 2026
- 04:44
Hindistanın şimalındakı Himaçal-Pradeş ştatında sərnişin avtobusu xəndəyə aşıb, ölənlər var.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" yerli mətbuata istinadən xəbər verib.
Mənbələrin məlumatına görə, qəza zamanı avtobusda ikisi uşaq olmaqla 22 sərnişin olub.
"Rəsmilər ölənlər arasında iki kişi və iki qadının olduğunu, 18 nəfərin isə xilas edildiyini və müalicə olunduğunu bildiriblər", - məlumatda bildirilib.
18:55
İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endiribDigər ölkələr
18:50
Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edirXarici siyasət
18:46
Foto
Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilibXarici siyasət
18:45
Foto
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilibASK
18:40
Foto
TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"Xarici siyasət
18:40
Foto
Tbilisidə Mehriban Əliyevanın şərəfinə lanç verilibXarici siyasət
18:38
Foto
Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilibFərdi
18:27
Foto
İrandan Azərbaycana indiyədək 3 322 nəfər təxliyə olunubDaxili siyasət
18:22